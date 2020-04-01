Пятнадцать раз пожарные выезжали на возгорания сухой травы

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

15 раз на возгорания травы выезжали подразделения пожарной охраны Тюменской области 13 апреля.

Вызовы были в Тюмени, Тюменском, Ишимском, Абатском, Казанском и Викуловском районах, Ялуторовске.

"Трава горела возле населенных пунктов, у дорог, на пустырях, возле кладбищ, в частном жилом секторе. К счастью, огонь, благодаря оперативной работе пожарных подразделений, не ушел на жилой сектор, строения. Его удалось оперативно ликвидировать", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

Так, 900 квадратных метров возгорания сухой травы пожарным пришлось тушить вечером в районе дома № 15 на ул. Вахитова в Тюмени. Огонь подходил к жилому частному сектору.

Огнеборцы работали на ул. Щербакова в областной столице. Загорелось поле. Огонь ушел с поймы реки, его удалось оперативно остановить.

По словам Александра Зубарева, во всех случаях в качестве причины отрабатывается неосторожное обращение с огнем. Лица устанавливаются.

Инна Пахомова