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Тюменцы предложат компаниям варианты активизации работы на конкурсе стажировок

Общество, 15:55 14 апреля 2020

мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Тюменцы в онлайн-формате станут участниками конкурса стажировок с 15 апреля по 15 мая, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Конкурс стажировок — следующая часть комплексной программы развития молодежи города. На протяжении месяца его участники пройдут три этапа: лекции по развитию надпрофессиональных компетенций, обучение проектированию на платформе твойуниверситет72.рф и решение кейсов от компаний-партнеров проекта. Десять авторов лучших решений станут претендентами на официальное трудоустройство.

Сейчас организаторы конкурса совместно с работодателями готовят программы стажировок. Каждая из них будет адаптирована под конкретную компанию. 15 апреля участники получат чек-листы с шагами-заданиями, которые будут выполнять до 15 мая включительно. 25 мая будут определены десять победителей. Они попадут на стажировочный семестр в компании-партнеры проекта, где и реализуют свои идеи активизации рабочего процесса.

Участие в конкурсе бесплатное. Регистрация до 15 апреля на онлайн-сервисе TMN-ID.

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# конкурсы , стажировка

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