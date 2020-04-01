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Суд признал недействительным брак мигранта и жительницы Тюмени

Происшествия, 13:57 15 апреля 2020

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Тюменский суд признал фиктивным брак, который заключил гражданин Азербайджана с жительницей Тюмени ради разрешения на временное проживание, сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что в мае 2018 года 32-летний иностранец заключил в Тюмени фиктивный брак с 36-летней женщиной, чтобы легализовать свое пребывание в России. Знакомство произошло через общих приятелей. Совместно супруги не проживали и общего хозяйства не вели. После регистрации брака их общение прекратилось.

По закону иностранному гражданину, состоящему в браке с россиянкой, имеющей место жительства в стране, разрешение на временное проживание может быть выдано без учета квоты, напомнили в прокуратуре региона.

Ленинский районный суд удовлетворил прокурорский иск и признал брак недействительным.

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# фиктивный брак

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