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Застолье в Ярковском районе закончилось уголовным делом

Происшествия, 14:31 15 апреля 2020

следственное управление СК РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление СК РФ по Тюменской области

Жителя Ярковского района задержали полицейские. Мужчину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает УМВД по Тюменской области. О пациенте с ножевым ранением правоохранителям рассказали сотрудники местной больницы.

Следственно-оперативная группа установила, что пострадавший выспивал со своим приятелем. Когда друг потерпевшего налил себе в стакан чуть больше спиртного, мужчинами возник конфликт. Мужчина нанес собутыльнику удар ножом, а осознав содеянное, сам вызвал скорую помощь.

21-летнего подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Свою вину он признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия".

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# уголовное дело , Ярковский район

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