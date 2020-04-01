Тюменцам расскажут о гипертонии в прямом эфире

| Фото: многопрофильный консультативно-диагностический центр | Фото: многопрофильный консультативно-диагностический центр

Артериальной гипертонии посвятят специалисты регионального центра общественного здоровья онлайн-школу "Здоровье в большом городе". Она пройдет в официальном аккаунте профилактического проекта "Территория здоровья" в аккаунте социальной сети Инстаграм @tyumenhealthy 16 апреля, начало в 13 часов, сообщает многопрофильный консультативно-диагностический центр.

Экспертом станет заведующая амбулаторным кардиологическим центром многопрофильного консультативно-диагностического центра, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Елена Фролова.

Она отмечает, что очень часто люди с артериальной гипертонией не догадываются о своем заболевании из-за отсутствия видимых признаков. При этом оно является одним из основных факторов риска развития серьезных заболеваний, таких как инфаркт миокарда, инсульт, которые укорачивают или инвалидизируют жизнь.

"Ее проявления гораздо шире, чем просто скачки артериального давления, и сначала едва уловимы в нашей напряженной повседневной жизни. Под воздействием высокого давления происходят изменения во всех органах и системах, где есть сосуды. Прежде всего страдают головной мозг, сердце, сосуды, глаза, и почки. В рамках эфира мы поговорим об артериальной гипертонии, первых признаках и причинах ее возникновения, способах диагностики и профилактики. А также обязательно уделим внимание правилам измерения артериального давления", - сообщила Елена Фролова.