Тюменка вошла в число региональных представителей Агентства стратегических инициатив

| Фото: АСИ | Фото: АСИ

Тюменка Светлана Чуйкова вошла в список общественных представителей агентства стратегических инициатив, сообщается на сайте организации.

Агентство расширило региональную сеть, включив в свою команду 60 новых общественных представителей по направлениям "Предпринимательство и технологии", "Образование и кадры", "Социальные проекты" и "Городское развитие". Список общественных представителей утвержден по итогам открытого конкурсного отбора.

Как сообщил заместитель генерального директора АСИ Георгий Белозеров, назначение проходит двумя волнами.

"Сейчас мы утвердили первую часть выбранных кандидатов. Они наиболее активно проявляли себя в практических заданиях и выполнили все требования агентства в ходе отбора. Второй волной назначений, которая ожидается в мае, планируем утвердить общественных представителей из числа работавших в этой должности ранее, но по другим направлениям, а также новых лиц", - рассказал Георгий Белозеров.

В приоритеты работы общественных представителей входят продвижение инициатив, взаимодействие с партнерами и работа с лидерскими проектами, поддерживаемыми агентством. Также организация регионального сотрудничества между партнерскими структурами, взаимодействие с целевыми сообществами, организация для них наставничества от российских и зарубежных экспертов.

Особый акцент делается на распространении практик, которые позволяют справиться с нежелательными последствиями пандемии и реализовать возможности, открывающиеся в кризисной ситуации.

21 апреля состоится единая сетевая пресс-конференция новых общественных представителей в онлайн-формате. Выбранные кандидаты представят планы работы в своих регионах и расскажут о форматах взаимодействия с целевыми сообществами.