Женщина разбилась насмерть после падения с высоты в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщина погибла, выпав из окна многоэтажного дома на ул. Раушана Абдуллина в Тюмени днем 15 апреля.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь городского управления МВД Мария Новопашина, сообщение о случившемся поступило в отдел полиции №1 в 16 часов 31 минуту.

Тело женщины без признаков жизни было обнаружено под окнами многоэтажки.

"Установлено, что смерть наступила в результате падения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома №1 на ул. Абдуллина", – добавила она.

Личность женщины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Инна Пахомова