  • 15 апреля 202015.04.2020среда
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Женщина разбилась насмерть после падения с высоты в Тюмени

Происшествия, 19:34 15 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщина погибла, выпав из окна многоэтажного дома на ул. Раушана Абдуллина в Тюмени днем 15 апреля.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь городского управления МВД Мария Новопашина, сообщение о случившемся поступило в отдел полиции №1 в 16 часов 31 минуту.

Тело женщины без признаков жизни было обнаружено под окнами многоэтажки.

"Установлено, что смерть наступила в результате падения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома №1 на ул. Абдуллина", – добавила она.

Личность женщины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# падение с высоты , полиция , УМВД России по Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:34 15.04.2020Женщина разбилась насмерть после падения с высоты в Тюмени
17:53 15.04.2020Мошенник выманил у тоболячки двадцать пять тысяч рублей
17:29 15.04.2020МЧС: пострадавших при пожаре на улице Урицкого в Тюмени нет
16:40 15.04.2020Тюменец похитил металлические ворота гаража на Дамбовской