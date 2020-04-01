Женщина разбилась насмерть после падения с высоты в Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Женщина погибла, выпав из окна многоэтажного дома на ул. Раушана Абдуллина в Тюмени днем 15 апреля.
Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь городского управления МВД Мария Новопашина, сообщение о случившемся поступило в отдел полиции №1 в 16 часов 31 минуту.
Тело женщины без признаков жизни было обнаружено под окнами многоэтажки.
"Установлено, что смерть наступила в результате падения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома №1 на ул. Абдуллина", – добавила она.
Личность женщины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Инна Пахомова