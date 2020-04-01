Тюменские психологи присоединились к проекту #МыРядом2020

| Фото: мырядом2020.рф | Фото: мырядом2020.рф

Тюменские психологи присоединились к проекту #МыРядом2020. Они вошли в число 170 неравнодушных добровольцев со всей России, готовых оказать психологическую помощь людям, оказавшимся в кризисной ситуации - медработникам, заболевшим, беременным, пожилым.

Как рассказала тюменский психолог Ольга Минакова, проект #МыРядом2020 только набирает обороты, а заявки на помощь расхватываются специалистами очень быстро. Все психологи находятся "в боевой готовности", а в закрытых чатах они обсуждают каждый случай, делятся рекомендациями и поддерживают друг друга.

"В первую очередь этот проект заинтересовал меня возможностью оказывать поддержку медработникам, которые в сложившихся условиях находятся, либо близки к состоянию эмоционального выгорания. Одна из особенностей этого состояния - оно не осознается, пока не принимает крайние формы. Сейчас врачам и медсестрам нет до себя дела. А проект дает доступную возможность получить помощь и поддержку, не отрываясь от процесса", - поделилась Ольга Минакова.

Инициатором проекта #МыРядом2020 стала ее коллега из Екатеринбурга Надежда Сафьян. Идеей оказания психологической поддержки медикам она поделилась в своих социальных сетях. Позже Надежду поддержали коллеги из других городов.

Все специалисты, которые присоединились к волонтерскому движению, имеют опыт психологического консультирования. Помощь они оказывают не только медикам, но и беременным, заболевшим, детям, подросткам, пожилым, тем, кто находится в кризисной ситуации. Консультируют и тех, кто застрял в других странах и не может вернутся домой.

Чтобы получить консультацию психолога, необходимо отставить заявку на сайте МыРядом2020.рф, кратко указать ситуацию с которой нужно работать, и указать удобное время. Далее, заявка попадет на конкретную линию помощи и будет подобран подходящий свободный специалист. Внутри проекта психологи имеют супервизорскую поддержку и обмениваются опытом.

Любовь Голышева