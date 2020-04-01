Александр Моор рассказал о готовности Тюменской области к любому развитию ситуации с COVID-19

| Фото: из социальных сетей губернатора | Фото: из социальных сетей губернатора

Далее в сюжете В Тюменской области усилят патрулирование улиц для соблюдения режима самоизоляции

Об обеспеченности Тюменской области всем необходимым для борьбы с эпидемией новой коронавирусной инфекции рассказал губернатор Александр Моор президенту России Владимиру Путину в формате ВКС на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в субъектах страны. Итогами глава региона поделился в личных аккаунтах во ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.

"Для того, чтобы быть готовыми к любому развитию событий, мы развернем 983 больничных койки. Уже имеются 530, 70% с доступом к медицинскому кислороду, а 50% из них – с аппаратами ИВЛ. На базе областной клинической инфекционной больницы, областных больниц №1 в Тюмени и №3 в Тобольске мы создали три моноинфекционных госпиталя и к 24 апреля подготовим еще пять. Это никак не скажется на качестве медицинской помощи жителям – остальные отделения больниц перемещены в другие здания", - написал он в соцсетях.

Для беременных женщин, которым диагностируют коронавирус, в перинатальном центре предусмотрен отдельный корпус на 50 коек.

Лекарств, средств дезинфекции и индивидуальной защиты для медработников хватит даже в случае утяжеления обстановки в Тюменской области. При полной работе всех 8 госпиталей потребуется 412 врачей, 984 средних медицинских работника и 262 человека из младшего медперсонала, а также 320 сотрудников административно-хозяйственной части.

"Все это количество мы закроем своими медработниками, которые на время работы с инфицированными смогут жить в комфортных условиях гостиниц и не подвергать риску заражения свои семьи", - сообщил Александр Моор.