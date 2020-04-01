Росгвардия приглашает на мастер-классы кинологов, спецназовцев и поваров

| Фото: 72.rosgvard.ru | Фото: 72.rosgvard.ru

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Видеоролики с мастер-классами от различных специалистов ведомства – спецназовцев, кинологов, специалистов психологической службы и даже военных поваров - будут размещать на сайте Росгвардии и официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях в рамках специального интернет-проекта "#ПокаВыДома", сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии поделятся навыками поддержания хорошей физической формы в домашних условиях, научат эффективным приемам самообороны, дадут советы по дрессировке четвероногих питомцев, расскажут о том, как в условиях самоизоляции сохранить хорошее настроение и бодрость духа, а также раскроют секреты армейской кухни - как приготовить вкусные, полезные и разнообразные блюда из простых продуктов.

Проект в Уральском округе открывает неоднократный победитель и призер кубков Мира по лыжным гонкам, призер Олимпийских игр в Турине, заслуженный мастер спорта России, тренер спортивной команды при управлении округа майор Иван Алыпов.

В своем видео знаменитый российский лыжник продемонстрировал несколько упражнений для разминки и укрепления различных групп мышц. Для их выполнения необходим лишь гимнастический коврик.

В Тюмени своим опытом дрессировки собак поделился инструктор-кинолог Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии младший сержант Илья Емельянов.

"Прежде чем завести собаку, особенно крупных пород, необходимо оценить свои силы и возможности. Ведь питомец требует как материальных, так и временных затрат. Грамотный подход к дрессировке, сбалансированное питание, частый выгул, до восьми раз для щенков, клетка - во избежание повреждения мебели и проводов во время отсутствия хозяев дома и, безусловно, любовь к питомцу – главные составляющие содержания собаки дома. Дрессировка может занять несколько месяцев, однако результат упорной работы будет радовать долгие годы", - считает младший сержант Илья Емельянов.