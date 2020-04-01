Культурная жизнь в Тюменской области продолжается в онлайн-режиме

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тысячи тюменцев стали зрителями, читателями и непосредственными участниками культурных онлайн-проектов, которые активно реализуются в регионе в период особого режима, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом рассказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор областного департамента культуры Елена Майер.

"Все учреждения культуры в регионе закрылись, но их сотрудники, находясь в самоизоляции, поддерживают связь со своими зрителями и читателями. Культурная жизнь региона продолжается в Интернете. Например, свой youtube-канал "Тюменское большое драматическое телевидение" создал Тюменский драматический театр. Там ежедневно транслируются записи спектаклей, а также интервью с актерами", - рассказала Елена Майер.

Тюменский театр кукол предлагает не только трансляции детских спектаклей в социальных сетях, но и онлайн-проект "Любимые сказки" - актеры читают для юных тюменцев известные произведения.

Тюменская филармония в соцсети "ВКонтакте" открыла проект "Филармония на дому". Зрители могут увидеть записи трансляций фестиваля Дениса Мацуева, концертов Тюменского филармонического концерта, хоровой капеллы, ансамбля "Зори Тюмени" и других творческих коллективов.

"Очень активную жизнь в Интернете ведет Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева. Библиотекари запустили онлайн-проект "Читаем с ТОНБ", в рамках которого каждый житель региона может рассказать о той книге, которую он сейчас читает", - отметила директор областного департамента культуры.

Кроме того, ТОНБ проводит онлайн-акцию "Строки о войне", посвященную 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Участники акции прочтут отрывки из знаменитой поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин" и создадут об этом видеоролик.

"Отдельно надо рассказать о музейных проектах. Все музеи Тюменской области перевели экскурсии и мастер-классы в онлайн-формат. Например, исторический парк "Россия - моя история" проводит акцию "Музей в тапках". Ее участники в видеороликах рассказывают об исторических предметах, которые хранятся в их семьях. По результатам акции будет создана мультимедийная выставка. Все это делается для того, чтобы тюменцы с удовольствием оставались дома и интересно проводили свой досуг", - сообщила Елена Майер.

На период особого режима все детские школы искусств в регионе перешли на дистанционное обучение, сообщила директор областного департамента культуры.

"Новый опыт работы в онлайн-режиме, накопленный в эти дни, нам очень пригодится после окончания особого режима. Конечно, интернет-проекты не заменят живого общения со зрителями, но они могут и должны стать интересным дополнением к нашей культурной жизни", - уверена Елена Майер.

Евгений Бабенко