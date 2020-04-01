В Тюменской области на Пасху усиливают меры безопасности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Количество патрулей, заступающих на охрану общественного порядка, в Тюменской области увеличат в праздничные дни, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Контролировать соблюдение установленных в регионе ограничительных мер сотрудники полиции будут совместно с Росгвардией, народными дружинниками, казаками и представителями органов власти.

Напомним, что нахождение на площадях, в парках, скверах, детских площадках и в других общественных местах запрещено, поэтому их проверке уделят особое внимание.

Жителей региона призывают соблюдать установленные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции ограничения, оставаться дома, чтобы не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих. В случае нарушения, сотрудники правоохранительных органов будут вынуждены привлекать граждан к административной ответственности.