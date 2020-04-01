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Тюменец подарил инфекционной больнице три аппарата ИВЛ

Общество, 13:30 17 апреля 2020

duma.tyumen-city.ru

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Депутаты Тюменской городской думы продолжают оказывать помощь не только местным жителям, но и больницам, создавая условия для лечения пациентов с коронавирусом.

Так, депутат Тюменской городской думы Алексей Рагозин купил для областной инфекционной больницы три аппарата искусственной вентиляции легких.

Приобрести аппараты ИВЛ сейчас непросто: спрос на них растет вместе с распространением коронавируса. Депутат нашел нужное оборудование, согласовал их модификацию с врачами, купил и передал в больницу.

"Надеюсь, современная медицинская техника поможет нашим врачам в борьбе за жизнь и здоровье жителей, и мы с наименьшими потерями справимся с этой бедой", – прокомментировал свой поступок Алексей Рагозин.

Аппараты ИВЛ уже установлены в областной инфекционной больнице и готовы к работе, сообщили в гордуме.

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# гордума , ИВЛ , коронавирус , медицинская помощь

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