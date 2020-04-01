В Тюменской области коронавирус подтвердился еще у 34 человек

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

34 случая заболеваний коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. По данным на 17 апреля всего в России зарегистрировано 4 тыс. 070 новых случаев коронавируса в 81 регионе, сообщает оперативный штаб Москвы.

Зафиксирован 41 летальный исход, полностью выздоровели 286 человек.

Наибольшее количество зараженных за минувшие сутки выявили в Москве - 1 тыс. 959, в Московской области - 472, Санкт-Петербурге -424.

В Уральском федеральном округе в Югре прирост составил 18 человек, на Ямале - шесть, в Челябинской области - 4, в Курганской -1.

Впервые диагноз поставлен в Республике Алтай.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 32 тыс. 008 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2 тыс. 590 человек.