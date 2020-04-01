Число жителей Ишима с диагнозом коронавирус выросло до семи

| Фото: mos.ru | Фото: mos.ru

Далее в сюжете Тюменец подарил инфекционной больнице три аппарата ИВЛ

Положительный результат анализов на коронавирус получили еще два жителя Ишима 17 апреля. Это лица, контактировавшие с заболевшими. Их биоматериалы направлены на подтверждение в Тюмень, сообщает пресс-служба областной больницы №4.

Таким образом, количество пациентов, госпитализированных в инфекционное отделение города, выросло до семи.

"Двое из них - жители Абатского района и пятеро из Ишима. На сегодняшний день у двоих пациентов состояние средней степени тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Еще одна заболевшая жительница Ишима получает лечение в областной инфекционной больнице," - рассказали медики.

С 5 апреля, когда пробы стали проводить в клинико-диагностической лаборатории областной больницы №4, специалистами исследовано 503 теста.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, вызванным недавно обнаруженным коронавирусом. Распространяется он главным образом через капли слюны или выделения из носа, когда инфицированный человек кашляет или чихает, поэтому важно соблюдать дистанцию, а также крайне воспрещается кашлять, не прикрывая рта, напомнили ОБ №4.

Защитить себя и окружающих от инфекции можно частым мытьем рук или используя спиртовую салфетку.

Основными признаками наличия коронавируса у человека являются слабость, усталость, затрудненное дыхание и одышка, высокая температура и кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), а также боль в горле. Насморк для коронавируса не характерен.

Люди с легкими симптомами ОРВИ должны самостоятельно изолироваться и обратиться к своему врачу за советом. При выявлении у себя или близких подобных симптомов - ни в коем случае не следует умалчивать, пытаться скрыть и уж тем более, молча ходить по городу и посещать работу.