Количество заболевших COVID-19 в Тюменской области увеличилось до 146

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134 жителя Тюменской области находятся под наблюдением врачей с подтвержденным диагнозом COVID-19 по данным на 17 апреля.

Еще 10 человек ранее выписаны из больницы, двое скончались. Такие данные привела заместитель губернатора Ольга Кузнечевских на онлайн-брифинге.

Двое заболевших - дети до 18 лет. По словам Ольги Кузнечевских, их состояние не вызывает опасения, но они по-прежнему под наблюдением в Областной инфекционной больнице.

Семь человек находятся в палате реанимации. У двух больных положительная динамика, они дышат самостоятельно. Пятеро находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. "Это люди старше 65 лет и имеют в анамнезе серьезные хронические заболевания, которые усложняют ситуацию", - пояснила Ольга Кузнечевских.

По три человека находятся в ишимском и тобольском инфекционных госпиталях, ими также занимаются врачи. Новых очагов заболеваний в регионе за прошедшие сутки не зафиксировано.

"Ситуация стабильная, но количество заболевших прибавляется каждый день. Это говорит о том, что самоизолированные люди соблюдают правила не в полном объеме. Органы МВД, Роспотребнадзора, медицинские работники много времени и сил отдают на то, чтобы контролировать нахождение этих людей дома, на самоизоляции. Обратите внимание: они рискуют своим здоровьем, чтобы сохранить здоровье ваше. Поберегите их, себя и своих близких, давайте внимательнее относиться к ситуации", - призвала жителей региона Ольга Кузнечевских.

Евгения Шевцова