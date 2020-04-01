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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более тысячи жителей региона - потенциальные носители COVID-19

Общество, 15:42 17 апреля 2020

Тюменская линия

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Более тысячи человек рассматриваются как контактировавшие с заболевшими коронавирусом в регионе по данным на 17 апреля.

Об этом сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских на онлайн-брифинге. По ее словам, если представить, что каждый контактировавший мог заразить трех-четырех человек, количество подозреваемых на коронавирус возрастет более чем в три раза.

"Я хочу, чтобы вы обратили на эту цифру серьезное внимание и сделали соответствующие выводы о необходимости самоизоляции", - подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Напомним, всего в Тюменской области диагноз COVID-19 подтвержден у 146 человек. 10 полностью выздоровели, двое умерли, 134 находятся под наблюдением врачей.

Евгения Шевцова

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# коронавирус , Ольга Кузнечевских , самоизоляция

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