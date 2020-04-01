Более тысячи жителей региона - потенциальные носители COVID-19

Тюменская линия Тюменская линия

Далее в сюжете Культурная жизнь в Тюменской области продолжается в онлайн-режиме

Более тысячи человек рассматриваются как контактировавшие с заболевшими коронавирусом в регионе по данным на 17 апреля.

Об этом сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских на онлайн-брифинге. По ее словам, если представить, что каждый контактировавший мог заразить трех-четырех человек, количество подозреваемых на коронавирус возрастет более чем в три раза.

"Я хочу, чтобы вы обратили на эту цифру серьезное внимание и сделали соответствующие выводы о необходимости самоизоляции", - подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Напомним, всего в Тюменской области диагноз COVID-19 подтвержден у 146 человек. 10 полностью выздоровели, двое умерли, 134 находятся под наблюдением врачей.

Евгения Шевцова