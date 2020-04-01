На вопросы верующих готовы ответить операторы горячей линии "Мы вместе"

Инносоциум-социальная платформа Фонда Росконгресс Инносоциум-социальная платформа Фонда Росконгресс

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Обращения, касающиеся религиозных мероприятий и работы храмов, поступают на общероссийскую горячую линию "Мы вместе". В связи с этим к работе решили подключиться священнослужители.

"Хорошо, что представители разных конфессий решили взять на себя эту непростую и важную задачу. Это значит, что мы действительно вместе", – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

Об участии в проекте заявили Русская православная церковь, Главный раввинат России и Международная ассоциация исламского бизнеса. Уже готовы отвечать на вопросы граждан православные священнослужители и представители мусульманской общины. В ближайшее время ожидается подключение к проекту представителей иудейской общины.

С начала действия проекта в кол-центр "Мы вместе" поступило более 1,5 млн звонков со всей страны и более 170 тыс. просьб о помощи. По тел. 8 (800) 200-3411 пожилые и маломобильные граждане могут получить информацию о ситуации в стране и мире по распространению коронавируса, получить психологическую поддержку, а также оставить заявку волонтерам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Кол-центр работает круглосуточно.

Проект "Мы вместе" реализует Общероссийский народный фронт в партнерстве с Фондом Росконгресс, Ассоциацией волонтерских центров, Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтерымедики", "Волонтерами Конституции" и ПАО "Ростелеком".