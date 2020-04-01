Более сорока детей посещают дежурные группы в детских садах Исетского района

| Фото: Информационно-издательский центр "Заря" | Фото: Информационно-издательский центр "Заря"

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44 ребенка посещают детские сады в Исетском районе, сообщает информационно-издательский центр "Заря".

Для ребят, чьи родители заняты на непрерывном производстве, организованы восемь разновозрастных дежурных групп в разных сельских поселениях. Слободабешкильскую "Ласточку" и бархатовское "Солнышко" посещают шесть детей, в кировский "Родничок" ходят двое малышей, в коммунаровский "Малышок" – четверо, шороховская "Радуга" работает для трех воспитанников. В райцентре в садике "Солнышко" открыта одна группа для семи ребятишек, а в "Теремке" – две для 16 юных исетцев.

Воспитатели строят свою работу таким образом, чтобы занять воспитанников и совместно, и по отдельности. Как и раньше, соблюдается режим дня: есть физические упражнения, сончас, прогулки. Специалисты каждого учреждения ежедневно в утренние часы измеряют родителям температуру тела, обрабатывают антисептиком руки, когда они приводят своих детей, и рекомендуют соблюдать масочный режим и дистанцию в полтора метра.