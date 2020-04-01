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Ямальские волонтеры доставили лекарства жительнице отдаленного села

Общество, 19:27 17 апреля 2020

ЯНРО «Волонтеры-медики» | Фото: ЯНРО «Волонтеры-медики»

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Необходимые лекарства доставили жительнице п. Белоярск ямальские волонтеры штаба "МыВместе", сообщает ИА "Север-пресс".

Ближайший волонтерский штаб находился в Аксарке. Добровольцы объехали все аптеки, но лекарства не нашли. К поиску подключились волонтеры из Салехарда. Общими усилиями удалось собрать семь пачек медикаментов. На следующий день посылка отправилась в Аксарку, оттуда на трэколе по зимнику препарат доставили заявительнице.

Всего за месяц ямальские волонтеры 2 тыс. 273 раз доставляли нуждающимся продукты и медикаменты.

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# волонтеры , коронавирус , Ямал

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