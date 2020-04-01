Детские школы искусств региона организовали увлекательные онлайн-уроки

| Фото: Детской школы искусств "Этюд" | Фото: Детской школы искусств "Этюд"

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Дистанционное обучение на время самоизоляции организовали для своих учеников детские школы искусств Тюменской области. Онлайн-уроки проходят с помощью средств видеосвязи, видеозаписи уроков выкладывают в группах школ. Ученики выполняют домашние задания в виде самостоятельных работ, эссе, тестов, практических занятий и находятся в постоянном контакте со своими педагогами, сообщает департамент культуры региона.

"Мы постарались, чтобы для ребят дистанционная форма обучения стала увлекательной и они не потеряли интерес к занятиям в школе искусств. Учебные материалы разрабатывались с учетом специфики и методики преподавания по той или иной дополнительной образовательной программе", - рассказала директор Заводоуковской детской школы искусств Татьяна Бетнева.

Как отмечают руководители школ, первыми вызов приняли молодые преподаватели. Был проведен мониторинг существующих приложений, программ, мессенджеров, интернет-ресурсов, затем происходил обмен опытом и далее в процесс включилось большинство педагогов.

"Самый обширный учебный план дистанционного обучения оказался на отделениях изобразительного искусства. На музыкальных направлениях юные дарования в основном занимаются специальностью. Проводятся лекции по музыкальной литературе, ребята выполняют письменные задания и тесты по предмету "Сольфеджио". С учащимися хореографического отделения было немного сложнее, но и эту работу удалось построить", - сообщила директор Боровской детской школы искусств "Фантазия" Ирина Кондратенко.

Для формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни, а также правильному питанию на отделении хореографического искусства Боровской школы "Фантазия" был запущен челлендж #будьвформеchallenge.

Каждый день участникам группы дают интересные задания – физические тренировки, чтение книг, просмотр развивающих фильмов, мастер-классы от специалистов в области правильного питания и физкультуры. Изначально акция была запущена для учеников отделения школы искусств, но затем к ней присоединились родители молодых талантов, а также учащиеся из других школ.