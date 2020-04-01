В Тюменской области усилят патрулирование улиц для соблюдения режима самоизоляции

| Фото: скрин с трансляции | Фото: скрин с трансляции

О том, как в регионе развивается ситуация с коронавирусной инфекцией, рассказал в прямом эфире в своих социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он подчеркнул, что обстановка достаточно напряженная. Если 12 апреля выявили 9 зараженных, то на этой неделе уже перешли к двузначным числам. В понедельник и вторник выявили по 14 зараженных, в среду - 18, в четверг - 27, а сегодня - 34. При этом, по словам губернатора, в референс-центре на подтверждении находятся еще несколько десятков проб.

"За прошедшую неделю умерло двое наших земляков с диагнозом "коронавирус" и мы констатируем, что болезнь вышла за пределы областной столицы. Выявлены случаи заражения в Тобольске и Ялуторовске, Уватском и Абатском районах, есть высокий риск заражения в Ярковском районе", - пояснил Александр Моор.

Он рассказал об одном случае, который был выявлен в ходе эпидемиологического расследования одного из очагов в гостинице "Искра". Рабочие одной из подрядных организаций, которые выполняли работы на объекте федеральной трассы в Ярковском районе и селе Ярково, посещали магазин и банк. Соответственно, там высока вероятность заражения.

"Самое печальное в том, что у нас двенадцать семейных очагов. Два очага по четыре человека, три по три человека и семь по два человека. Причем один из семейных очагов в Уватском районе возник из-за того, что люди грубейшим образом нарушили постановление об обязательном режиме самоизоляции - семейная пара в возрасте старше 65 лет встретилась с детьми, и теперь один из них находится на аппарате ИВЛ, а ведь этого можно было избежать", - подчеркнул губернатор.

Он обратил внимание на то, что в регионе существенно нарастили количество выполняемых лабораторных исследований на коронавирус, за весь период выполнено более 34 тыс. тестирований. За последние сутки медработники вышли на отметку почти в 2 тыс. тестов в сутки. По этому показателю Тюменская область входит в шестерку регионов-лидеров в РФ.

"Еще раз хочу обратить внимание - особенность коронавирусной инфекции в том, что от нее нет вакцины, и соблюдение режима самоизоляции и соц дистанции - наилучший способ профилактики. Я понимаю, что все устали на самоизоляции, особенно мамы, дети которых находятся на дистанционном обучении. Впереди теплые выходные, и я понимаю ваше желание выйти на улицу погулять. Но давайте сохранять ответственность, нам ни в коем случае нельзя создавать условия для распространения заразы", - призвал Александр Моор земляков.

С 18 апреля в Тюменской области усилят патрулирование, в помощь к сотрудникам полиции выйдут росгвардейцы, спасатели, добровольные народные дружины.

Отдельно губернатор остановился на религиозных праздниках.

"Я с глубоким уважением отношусь ко всем религиозным конфессиям, это важнейшая часть жизни многих земляков. Но, к сожалению, в мире есть примеры, когда религиозные центры и учреждения становились очагами распространения коронавируса. Во время эпидемии опасна любая скученность людей. Я принял непростое решение и подписал постановление, в соответствии с которым всем, кто ходит на религиозные службы, на время эпидемии необходимо воздержаться от этого и остаться дома. Также запрещено посещать кладбища, за исключением проведения погребений. Соблюдение этих ограничений - на контроле правоохранительных органов", - сообщил Александр Моор.

Он напомнил о том, что на телеканале "Тюменское время" были организованы прямые трансляции богослужений Великого поста, первая трансляция прошла 5 апреля. В ночь с 18 на 19 апреля все желающие смогут присоединиться к Пасхальному богослужению в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля в прямом эфире на 9 и 21 канале, а также в соцсетях "Тюменского времени" и Тобольско-Тюменской епархии. Ссылки на трансляции будут в официальных группах Тюменской области во ВКонтакте, Одноклассниках и в Instagram.

"Я благодарен всем вам за ваше терпение и выдержку. В подавляюшем большинстве жители региона выполняют все предписания. Если мы и дальше будем относиться к себе, к своему здоровью и здоровью родных с такой же ответственностью - мы сможем победить эпидемию", - подытожил губернатор.

Дарья Казакова