Стартовал прием заявок на конкурс социальных проектов Тюменского района

| Фото: Молодежный центр "Поколение" Тюменского района | Фото: Молодежный центр "Поколение" Тюменского района

Прием заявок на конкурс социальных проектов Тюменского района стартует 19 апреля. Он организован для поддержки общественных инициатив молодежи, развитие интеллектуального, творческого и социального потенциала молодежи Тюменского района, мотивация к созданию и реализации социально значимых проектов в молодежной среде, сообщают организаторы.

В конкурсе могут принять участие жители Тюменского района: представители действующих молодежных объединений и организаций (официально зарегистрированные НКО); представители инициативных групп (без образования юридического лица).

Возраст участников и руководителя проектной команды – от 14 до 30 лет. Минимальное количество участников в команде – три человека. В составе проектной команды из пяти и более человек допускается участие в конкурсе лиц старше 30 лет (не более 20 % от общего количества участников команды).

Сроки проведения мероприятия: 19 апреля - 20 декабря 2020 года.

Этапы проведения конкурса: первый этап (19 апреля – 20 июня) - прием заявок. Необходимо выполнить условия в группе в ВКонтакте и направить паспорт проекта на почту pokolenie72@mail.ru.

Второй этап (20 – 25 июня) - заочная экспертная оценка проектов; третий этап (25 – 27 июня) - объявление победителей; четвертый этап (1 июля – 1 декабря) - реализация проектов; пятый этап (1 – 10 декабря) - сдача финансового и информационно-аналитического отчетов руководителями проектов.

Тематические направления конкурса: "Молодая семья", "Самоуправление", "Экология", "Противодействие экстремизму и развитие межнациональных отношений", "Международное и межрегиональное сотрудничество", "Молодежь, нуждающаяся в помощи государства", "Карьера и профессиональная траектория", "Творчество", "Молодёжные медиа", "Добровольчество", "Здоровый образ жизни и спорт", "Патриотическое воспитание", "Инновации и научно-техническое творчество".

Реализация проектов будет проходить в муниципальных образованиях района. Положение о конкурсе здесь.