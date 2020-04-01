О правилах акарицидной обработки дачных участков рассказали в Роспотребнадзоре

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Обращаться в специализированные организации для акарицидной обработки своих дачных участков посоветовал жителям региона начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев. Он напомнил, что проводить работы самостоятельно может быть небезопасно и малоэффективно.

"Если будете проводить обработку у себя на территории, рекомендуется позаботиться о контроле ее эффективности. То есть после акарицидной обработки, обычно на третьи-пятые сутки, либо двухкратно, дополнительно еще на 15-20 сутки, проводится контроль. Желательно, чтобы на территорию вышел врач-энтомолог, который оценит эффективность обработки", - сказал эксперт.

Он также напомнил о необходимости проведения неспецифической обработки территории от клещей и рекомендовал владельцам дачных участков убрать прошлогоднюю и скосить высокую траву.

"Это делается для того, чтобы был доступ прямых солнечных лучей. Клещи их не любят, не переносят. Поэтому, если ваш участок прибран, риск, что там будут скопления клещей, меньше, - сказал специалист. - Более того, если вы привлечете специализированные организации, которые будут обрабатывать территорию химвеществами, они вам тоже скажут, что на неубранном участке эффективность намного ниже".

Что касается обработки городских парков, то для этого нужны соответствующие погодные условия. Александр Летюшев напомнил, что эта работа обычно начинается в конце апреля-начале мая.

"Нужно, чтобы хоть немного подрос травяной покров, иначе все акарицидные вещества смоет дождь, - уточнил он. - Нужен также запас прочности по погоде: после проведения обработки нужно минимум три дня без осадков. Как только эти условия будут соблюдены, специалисты объявят о необходимости проведения работ".

Татьяна Ковалева