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Ученые нашли "слабое место" коронавируса

Общество, 12:20 18 апреля 2020

mos.ru

"Слабое место" в оболочке вируса SARS-CoV-2 обнаружили ученые.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные на научном сайте.

Отмечается, что коронавирусы связываются с клетками с помощью S-белков, образующих его "корону". При этом S-белки SARS-CoV-2 покрыты небольшими углеводными молекулами — гликанами, которые за счет содержания малого количества специфической молекулярной информации не позволяют иммунитету распознать вирус.

"Благодаря углеводам вирусы действуют как волк в овечьей шкуре, однако мы узнали, что коронавирусу это удается не так хорошо, как другим", — рассказал один из авторов исследования, профессор Макс Криспин.

Сотрудники университета Саутгемптона выяснили, что в углеводной "маскировке" SARS-CoV-2 есть явные щели. Это делает вирус более уязвимым, например, по сравнению с ВИЧ, у которого поверхностные белки защищены непроницаемой углеводной оболочкой.

По мнению специалистов, обнаружение незакрытых участков S-белка позволит сделать SARS-CoV-2 видимым для иммунитета, а также поможет сконструировать лабораторные антитела, которые будут связываться с оголенными участками белковой молекулы, не давая ей взаимодействовать с клеткой.

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# исследования , коронавирус , наука , ученые

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