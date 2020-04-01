Ученые нашли экзопланету-"двойника" Земли

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Об открытии новой экзопланеты заявила группа астрономов во главе с Энтони Вандербургом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал NASA.

Ученые сделали открытие на основе архивных данных космического телескопа "Кеплер", завершившего миссию в 2018 году. Специалисты считают, что планета Kepler-1649c больше остальных экзопланет похожа на Землю по размерам и расчетной температуре поверхности.



Она находится в системе маломассивной звезды, которая расположена в 300 световых годах от Солнца. Экзопланета всего в 1,06 раза крупнее Земли. От своей звезды она получает 74% энергии, которую наша планета принимает от Солнца. Отсюда ученые рассчитали, что равновесная температура экзопланеты составляет 234 кельвина.

Год на этой планете короче земного — она совершает один оборот вокруг своей звезды примерно за 19,5 земных суток.

Телескоп "Кеплер" уже находил похожие планеты. Так, в 2015 году ученые обнаружили на орбите звезды красного карлика К2-19 в созвездии Льва планету К2-18b. Она оказалась первой экзопланетой в зоне обитаемости с водной атмосферой и считалась первой, на которой теоретически могла бы существовать подобная земной жизнь.