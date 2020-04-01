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Молодой мужчина погиб на пожаре в Тюменском районе

Происшествия, 09:40 20 апреля 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина 1987 года рождения погиб на пожаре в д. Головина в Тюменском районе 19 апреля.

Вызов поступил огнеборцам примерно в пять часов. Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев, горел жилой дом размерами семь на восемь метров на ул. Советской.

"Пожарные работали на подвозной воде – заправлялись от гидранта в 900 метрах от пожара и почти в километре от места пожара на пожарном водоеме. В ликвидации огня задействовали 18 сотрудников пожарных частей и шесть единиц техники", – сообщил Александр Зубарев.

Огонь повредил жилой дом, надворные постройки на общей площади 80 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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