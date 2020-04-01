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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцам предлагают проверить знания о защите от COVID-19

Общество, 14:31 20 апреля 2020

sun3-11.userapi.com | Фото: sun3-11.userapi.com

Проверить свои знания о мерах персональной защиты от COVID-19 тюменцы смогут, приняв участие во всероссийском диктанте до 30 апреля, сообщают организаторы акции.

Тестирование на портале состоит из 12 вопросов, на каждый из которых дано четыре варианта ответа. После ответа участники смогут получить подробное разъяснение по каждому пункту теста.

Диктант проводится при поддержке АНО "Национальные приоритеты" и сайта стопкоронавирус.рф.

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# диктант , коронавирус

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