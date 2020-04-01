Высшая инженерная школа ТИУ организует прямой эфир для абитуриентов

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Профориентационную онлайн-встречу проведет Высшая инженерная школа Тюменского индустриального университета 24 апреля. Эфир начнется в 17 часов, на вопросы ответят руководство школы, руководители образовательных программ и студенты, сообщает пресс-служба вуза.

12 апреля Высшей инженерной школе исполнилось два года – это глобальный проект Тюменского индустриального университета. Школа становится площадкой для внедрения новых образовательных проектов, инновационных технологий, здесь реализуются перспективные направления, современные тренды в образовании и научной сфере.

Студенты узнают о будущей профессии через проектную деятельность, в учебном процессе широко применяются элементы геймификации. При этом у обучающихся есть возможность самостоятельно выбирать себе компетенции в рамках процесса обучения. Уже с третьего курса студенты Высшей инженерной школы начинают работать с реальными производственными проектами. Задачи ребятам выдают индустриальные партнеры опорного вуза.

"Мы готовим инженеров, способных адаптироваться к изменениям технологий и профессиональной среды, умеющих встраиваться в систему разделения труда будущего. Технологии, которые сейчас реализуются на предприятиях, очень быстро меняются, и сегодня искать инженерное решение только в своей отрасли — уже не актуально. Такие технологии, как большие данные, нейронные сети, цифровые технологии – сквозные и применяются везде. Наша задача научить ребят владеть ими, пользоваться и применять на практике", - прокомментировал руководитель проектного офиса Высшей инженерной школы Алексей Пимнев.

Подробнее об организации прямого эфира для абитуриентов можно узнать в группе учреждения в соцсети ВКонтакте.