Тоболяка задержали за торговлю наркотиками

| Фото: Тобольский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Тобольский межмуниципальный отдел МВД России

Тоболяка, подозреваемого в сбыте наркотиков, задержала полиция. Через сеть закладок мужчина распространял мефедрон, сообщает Тобольский межмуниципальный отдел МВД России.

30-летний местный житель указал оперативникам места двух закладок, которые он успел сделать. Полицейские изъяли два свертка с наркотиками. При обыске в квартире задержанного стражи порядка обнаружили еще восемь расфасованных пакетиков, а также весы и упаковочный материал.

Экспертиза установила, что тоболяк намеревался сбыть синтетический наркотик мефедрон общей массой 9 гр. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ст. "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Она предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.