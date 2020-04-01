Россияне за рубежом могут подать заявление на материальную помощь повторно

| Фото: Министерство транспорта РФ | Фото: Министерство транспорта РФ

Три тысячи россиян, которые остались за границей и не могут вернуться на Родину из-за новой коронавирусной инфекции, получили возможность повторно подать заявления на материальную помощь на портале Госуслуг, сообщает Минкомсвязь России.

Сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения домой из-за границы в связи с распространением коронавируса, был запущен Минкомсвязью России на Едином портале госуслуг 27 марта. Как пояснил замглавы Минкомсвязи Олег Качанов, возможность предоставить заявление на материальную помощь повторно организована из-за большого количества обращений от пользователей, которые хотят исправить ошибки, допущенные при подаче заявлений ранее.

"Заявки на внесение корректировок в заявления об оказании помощи были поданы через чат-бот Госуслуги.Помощь, который мы запустили 18 апреля. Пользователям предоставлена возможность повторной подачи заявлений. Самая часто встречающаяся ошибка – неверно указанная информация о авиабилетах на возвращение в Россию в период с 16 марта по 31 мая или ее полное отсутствие", - рассказал он.

Поддержку российских граждан за рубежом осуществляет МИД РФ и Минкомсвязь России.