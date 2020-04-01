Роскачество: полчаса физкультуры помогут похудеть дачникам на самоизоляции

| Фото: МегаФона | Фото: МегаФона

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Заниматься физкультурой каждый день по полчаса, а также правильно питаться советуют эксперты Роскачества людям, находящимся в изоляции.

Специалисты отмечают, что для занятий не нужны тренажеры и гантели, поэтому они идеально подходят для дачных условий. Результат будет зависеть от индивидуальных особенностей и от того, с полной ли отдачей будут проходить тренировки.

Outdoor fitness (открытый фитнес) – новое течение в мире фитнеса. Спортивной площадкой выступает природная среда. Для тренировок используется все, что можно найти в лесу, – камни, палки, а также мобильный спортивный инвентарь, который можно захватить с собой.

Пробежки вдоль загазованных дорог вряд ли принесут пользу, а вот зеленая зона вдали от городской суеты – отличное место для занятий. Тренировка в стиле outdoor fitness начинается с порога вашего дома – бег трусцой или быстрая ходьба до выбранного места засчитываются в качестве разминки. Если дорога занимает 5–10 минут, тело успевает разогреться.

Имеющим опыт в фитнесе рекомендуют не привязываться к количеству повторений, а засечь время и выполнять одно упражнение в хорошем ритме под музыку одну минуту на каждую сторону. Упражнения, которые даются легко, выполнять по две минуты. Отсчитывать время удобно при помощи таймера или песочных часов. Новичкам следует выполнять упражнения не менее 16 повторений за один подход. Программа тренировки здесь.