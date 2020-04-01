Более пятисот школьников Сорокинского района получат льготные продуктовые наборы

| Фото: администрация Сорокинского района | Фото: администрация Сорокинского района

Вторые продуктовые наборы начали получать школьники Сорокинского района из числа льготных категорий, сообщает администрация муниципалитета. Такая помощь предназначена 379 ребятам из малоимущих семей и 133 с ограниченными возможностями здоровья.

В продуктовых наборах, рассчитанных на 14 дней, - чай, бакалея, сахар, крупы, консервы, растительное масло, сок, сгущенное молоко, какао.

Как пояснили в отделе образования администрации Сорокинского района, состав набора определяется в соответствии с меню, разработанным центром технологического контроля Тюмени и зависит от стоимости питания одного ученика. Так, для ребенка из малоимущей семьи она составляет 90 рублей в день, для ребенка с ограниченными возможностями - 189 рублей 60 копеек в день.

Родители получают продуктовые наборы в школах, также организована доставка продуктов семьям домой.