Более пятисот школьников Сорокинского района получат льготные продуктовые наборы
Вторые продуктовые наборы начали получать школьники Сорокинского района из числа льготных категорий, сообщает администрация муниципалитета. Такая помощь предназначена 379 ребятам из малоимущих семей и 133 с ограниченными возможностями здоровья.
В продуктовых наборах, рассчитанных на 14 дней, - чай, бакалея, сахар, крупы, консервы, растительное масло, сок, сгущенное молоко, какао.
Как пояснили в отделе образования администрации Сорокинского района, состав набора определяется в соответствии с меню, разработанным центром технологического контроля Тюмени и зависит от стоимости питания одного ученика. Так, для ребенка из малоимущей семьи она составляет 90 рублей в день, для ребенка с ограниченными возможностями - 189 рублей 60 копеек в день.
Родители получают продуктовые наборы в школах, также организована доставка продуктов семьям домой.