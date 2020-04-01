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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области отменена весенняя охота на пернатую дичь

Общество, 18:00 21 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Весенняя охота на пернатую дичь отменена в Тюменской области. Такое решение принял губернатор Александр Моор на заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров.

В режиме конференц-связи в работе приняли участие главы муниципальных образований, руководители региональных и федеральных органов исполнительной власти, а также представители МЧС, МВД и других ведомств.

"Решение об отмене охоты - вынужденное, оно принято в связи с пандемией коронавируса и увеличением числа заболевших", - подчеркнул глава региона.

Кроме того, губернатор напомнил, что с 18 апреля пожароопасный режим введен на территории ряда муниципальных районов и городских округов, а также Ишима, Тобольска, Тюмени и Ялуторовска.

С 25 апреля он будет действовать и в северных районах – Тобольском, Вагайском и Уватском.

"Период самоизоляции в регионе объявлен до 30 апреля, решение о его продлении будет приниматься, исходя из ситуации. Чем раньше мы выйдем на темпы снижения выявления заболеваемости, тем быстрее сможем вернуться к нормальной жизни с минимальными потерями", – подчеркнул Александр Моор.

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# Александр Моор , весенняя охота , охота

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