В музыкальный и краеведческий квиз сыграют тюменцы на онлайн-чемпионате "Кубок Короны"

| Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

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Первая игра третьей серии бесплатного онлайн-чемпионата по интеллектуальным играм "Кубок Короны" пройдет в Тюмени 22 апреля, начало в 20 часов. Участие в играх доступно каждому, кто хочет узнать что-то новое и проверить свои знания, сообщает Интеллектуальное движение Тюменской области.

В третьей серии чемпионата будет семь этапов. Организаторы обещают игры в формате квизов на различные тематики, в том числе музыкальный и на знание Тюменской области. Будет возможность поучаствовать в этапах в форматах игр "Что? Где? Когда?" и "Своя игра".

| Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Поиграть в онлайн-квизы можно в сообществе Интеллектуального движения Тюменской области ВКонтакте. Игры бесплатны и доступны для любого, кто захочет провести время самоизоляции весело и с пользой. Чтобы принять участие в чемпионате, необходимо подключиться к прямому эфиру и следовать инструкциям ведущего.

"Третья серия чемпионата будет уникальной. Все задания специально подготовят только тюменские авторы. Вопросы готовят как опытные редакторы, так и начинающие игроки школьных команд. За апрель удалось раскрыть несколько талантов, и это идет на пользу всему сообществу", - рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Всего в играх сыграли 873 игрока из 31 города, четырех стран. Знатоки оставили 6 тыс. 350 комментариев под публикациями онлайн-чемпионата. Трансляции игр собрали почти 205 тыс. просмотров.