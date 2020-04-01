Тюменские антимонопольщики предоставят бизнесу рассрочку на уплату штрафов

| архивное фото УФАС России по Тюменской области | архивное фото УФАС России по Тюменской области

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Рассрочку на уплату штрафов предоставит хозяйствующим субъектам и их должностным лицам Управление федеральной антимонопольной службы по Тюменской области. Об этом рассказал глава регионального УФАС Игорь Веретенников.

По его словам, это обусловлено ситуацией с угрозой распространения коронавируса. Региональное управление ФАС предоставит три дополнительных месяца, если оплата штрафа по вынесенным постановлениям выпадает на апрель-май. Рассрочка предоставляется по умолчанию, без необходимости направлять соответствующие ходатайства, а штраф можно будет выплачивать равными долями, уточнил Игорь Веретенников.

Если к ответственности привлекут в апреле или мае, то рассрочку предоставят одновременно с наложением штрафа. В обычных условиях для такой льготы оценивалось материальное положение лица.

"Поскольку это решение было принято в целях снижения финансовой нагрузки на предпринимателей, рассрочка не распространяется в автоматическом режиме на органы власти и должностных лиц. Они могут получить рассрочку в обычном порядке после рассмотрения ходатайства", - пояснил глава УФАС России по Тюменской области.

Дарья Казакова