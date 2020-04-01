Жители Тюменской области, прилетевшие из Турции, пройдут карантин в Градостроителе

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Трое жителей Тюменской области, Ямала, а также пассажиры из Свердловской, Челябинской и других областей прибыли в Екатеринбург из Анталии, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Рейс совершила авиакомпания "Уральские авиалинии". Всего на борту находилось 69 человек. Все прибывшие отправятся в родные города.

Тюменцы должны будут пройти двухнедельный карантин в обсерваторе на базе "Градостроителя". Отметим, пассажиры не посещали терминалы аэропорта. Все меры безопасности при встрече борта были соблюдены.