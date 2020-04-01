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Вернувшиеся из Турции жители Тюменской области рассказали об увиденном

Общество, 09:11 22 апреля 2020

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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Трех жителей Тюменской области, которые 21 апреля вернулись из Турции, разместили в обсерваторе "Градостроитель". С соблюдением всех мер безопасности на спецавтобусе их доставили из Екатеринбурга в Тюмень.

Среди прибывших - тоболячка Татьяна, которая провела в Турции месяц.

"Все хорошо - и самочувствие, и настроение! В Турции я была месяц. Хотела вылететь 14 апреля, но не получилось. Билеты у меня были на 17 апреля, а позавчера мне позвонили и сказали, что можно лететь. Хотя там у меня осталась дочь, к которой я ездила помочь, домой нужно было возвращаться", - рассказала она. Татьяна отметила, что в России даже серьезнее в плане безопасности, чем в Турции: в самолете постоянно измеряли температуру и меняли маски.

Еще один наш земляк Павел, житель Нового-Уренгоя отметил: "Все отлично! Долетели хорошо. Транспорт предоставили, ехали в сопровождении машины ГИБДД. Нас тут трое: я и две женщины. Мы прилетели из Турции. Я работаю на Севере, прописан в Новом Уренгое. Сейчас – в обсервации. После Тюмени полечу на Ямал, там тоже надо пройти обсервацию. Я думаю, может что-то изменится", - сказал он.

Напомним, рейс совершила авиакомпания "Уральские авиалинии". Всего на борту находилось 69 человек. Все прибывшие отправились в родные города.

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