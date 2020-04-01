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Флешмоб "Коронамемос" запустили ишимские библиотекари

Общество, 10:22 22 апреля 2020

Центральная-Библиотека Г-Ишим во "ВКонтакте" | Фото: Центральная-Библиотека Г-Ишим во "ВКонтакте"

Библиотекари Ишима вместе с читателями присоединились к анти-паник флешмобу "Коронамемос", чтобы поддержать друг друга на карантине и вытеснить панику из социальных сетей. Мероприятие продлится до 30 апреля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала библиотекарь Юлия Панасюк.

Мемос – это молодежное название интернет-мема – остроумной и иронической информации или картинки, популярной в интернете. Коронамемос, соответственно, – мем на тему коронавируса.

Идея флешмоба – остроумным способом бороться с паникой в информационной ленте своих знакомых и подписчиков, по возможности вовлекая их в игру.

Условия участия простые и предусматривают всего три шага. Во-первых, нужно найти книгу с говорящим названием, подойдет бумажная, электронная и книга на планшете. Посыл может быть только позитивным, остроумным или нейтральным. Название должно отражать настрой на выздоровление или веру в лучшее: "Победа за нами", "Все пройдет и это тоже". Призыв успокоиться и не паниковать: "Успокойся и начни жить!".

Второй шаг – сделать фото, можно селфи. Книгу при этом необходимо держать как маску: она должна закрыть нос и нижнюю часть лица. Название книги должно быть хорошо видно.

И, наконец, выложить фото в соцсети, пост или сторис. Чтобы его можно было найти, поставить хэштег #коронамемоси #БиблиотекиИшима и отметить @bibliotekiishim72. Библиотекари планируют отслеживать такие публикации и по итогам наградить самых креативных оптимистов флешмоба.

Инна Кондрашкина

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# библиотеки , Ишим , флешмоб

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