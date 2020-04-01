Более сорока трех тысяч исследований на коронавирус провели в регионе

| Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

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43 тыс. 572 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса провели в Тюменской области на 22 апреля. За прошедшие сутки исследовано более 2,5 тыс. проб, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Лаборатории, которые занимаются исследованием проб на новую коронавирусную инфекцию, переведены на усиленный режим работы. Они имеют достаточное количество тест-систем и расходных материалов.

По данным на 22 апреля в России зарегистрировано 11 тест-систем для диагностики COVID-19. Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области", Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии, лаборатории государственных медицинских организаций используют для исследований тест-системы центра "Вектор" Роспотребнадзора, которые показали высокую эффективность.

В случае с коронавирусом мазок для анализа берут из ротоглотки или носоглотки. Анализы проводятся методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией. Это самый точный и надежный метод диагностики вирусной инфекции. Он позволяет определить даже небольшое количество РНК вируса в биологическом материале человека. Это помогает выявить болезнь в инкубационном периоде.