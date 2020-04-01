Более тысячи туристов вернулись в Тюменскую область

| Фото: оперативный штаб Москвы | Фото: оперативный штаб Москвы

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1 тыс. 312 человек из 47 стран вернулись в Тюменскую область с 24 марта по 6 апреля. Больше всего возвратившихся из Таиланда - 491 человек. Из Казахстана прибыли 98 человек, Турции - 98, Вьетнама - 89, Арабских Эмиратов - 63, сообщает оперативный штаб Москвы.

Всего, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в этот период в Уральский федеральный округ прибыли 11 тыс. 826 человек из 65 стран.

Большинство жителей регионов УФО вернулись из Таиланда, Вьетнама, Казахстана, Турции, ОАЭ и Доминиканской Республики.

Подробную статистику можно посмотреть здесь.