29 жителей региона заболели коронавирусом в минувшие сутки

| Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

29 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за сутки. По данным на 22 апреля всего в России зафиксировано 5 тыс. 236 новых случая коронавируса в 78 регионах. Из них 43,4 % выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки в стране зафиксировано 57 летальных исходов, полностью выздоровели 547 человек.

Наибольшее количество зараженных выявили в Москве - 2 тыс. 548 случаев, в Московской области - 631, Санкт-Петербурге - 294.

В Свердловской области заболели 10 человек, в Челябинской - 10, в Югре - шесть, на Ямале - три.

Всего к сегодняшнему дню в России зарегистрировано 57 тыс. 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 тыс. 420 тыс. человек.