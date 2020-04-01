Десять тысяч комплектов защитной одежды для медиков изготовят тюменские предприятия

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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Десять тысяч комплектов защитной одежды для медиков, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, изготовят тюменские предприятия легкой промышленности к середине июня. Работа идет с опережением графика.

Каждый комплект защитной одежды состоит из специального костюма, бахил, нарукавников и фартука. Спецкостюмы шьют на фабрике "Профиль".

"Получив государственный заказ на пошив спецкостюмов для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом, мы смогли оперативно закупить у надежных поставщиков 40 тысяч метров специальной ткани, которая обладает водоотталкивающими свойствами, а также выдерживает неоднократную стирку и стерилизацию в автоклавах. Лекала для пошива костюмов были в сжатые сроки разработаны в нашей лаборатории. За основу мы взяли противочумной костюм", - рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор швейной фабрики "Профиль" Олег Ревич.

На фабрике трудятся около 110 человек, в том числе 80 швей. Они изготовили уже более 2 тыс. спецкостюмов. Кроме того, работники "Профиля" выпустили уже свыше 20 тыс. многоразовых медицинских масок.

"Мы наращиваем темп производства, трудимся пять дней в неделю. Другие заказы пришлось отложить, но наши партнеры, предприятия топливно-энергетического комплекса, отнеслись к этому с пониманием. Сегодня можно сказать, что практически каждую минуту с нашего конвейера сходит новый спецкостюм для медиков", - отметил Олег Ревич.

Все работники фабрики "Профиль" прекрасно осознают, насколько необходим и важен сегодня их труд, рассказала в беседе с обозревателем "Тюменской линии" мастер потока Светлана Иванова.

"Мы понимаем, что это очень ответственный заказ. Обстановка в стране такая. Для нас важно, чтобы наши костюмы защитили тюменских врачей, чтобы вирус не распространялся. Мы готовы работать и дальше, лишь бы эпидемия скорее закончилась, и все было хорошо", - сказала она.

Входящие в комплект защитной одежды фартуки, нарукавники и бахилы изготавливает предприятие "Императрица". Для работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией медиков здесь также шьют качественное и комфортное нательное белье из натуральных материалов. Кроме того, предприятие ежедневно выпускает 2,5 тыс. многоразовых медицинских масок.

"С госзаказом справляемся, опережая сроки. Чтобы побыстрее начать работу, мы на собственные средства закупили необходимые ткани и расширили производство. Сегодня на предприятии трудятся 20 человек, еще около 30 работают на дому. Работаем без выходных", - рассказала руководитель предприятия Татьяна Щеткова.

Необходимо подчеркнуть, что комплекты защитной одежды для медиков, выпускаемые тюменскими предприятиями, полностью соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим стандартам.

"Мы все хотим, чтобы наша продукция помогла медикам, которые борются за жизни наших земляков, чтобы все выздоровели и никто не болел", - подчеркнула Татьяна Щеткова.

Жизнь в регионе и в стране продолжается, несмотря на коронавирус. Мы обязательно отпразднуем День Победы. Поэтому, несмотря на высокую загруженность производства, на фабрике "Профиль" продолжают выполнение важного заказа - по лекалам, изготовленным на основе подлинных образцов фронтового обмундирования, предстоит пошить около 1 тыс. гимнастерок и галифе для артистов и других участников праздничных торжеств.

Евгений Бабенко