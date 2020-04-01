Сотрудников нефтегазовых предприятий обязали проходить двухнедельный карантин
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Сотрудники нефтегазовых предприятий, прежде чем приступить к работе на месторождениях Тюменской области, должны пройти 14-дневный карантин. Постановление о необходимости создания обсерваторов на нефтепромыслах, где трудятся вахтовики, подписала руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.
"Уровень заболеваемости в регионе свидетельствует о наличии рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе в вахтовых поселках при поэтапной перевахтовке персонала", - говорится в постановлении.
В качестве обсерватора должно использоваться здание, в котором нет проживающих либо арендаторов. Работодатель обязан обеспечить круглосуточную охрану территории и запретить доступ посторонних лиц. Персонал обсерватора должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.
До начала развертывания обсерватора руководители предприятий нефтегазовой отрасли должны направить уведомление в Оперативный штаб по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на электронный ящик: panteleevav@72to.ru.
Кроме того, руководители нефтегазовых предприятий обязаны на время отстранить от работы людей старше 65 лет.
Полный перечень размещен на сайте управления Роспотребнадзора по Тюменской области.