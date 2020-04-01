Проверки выявили нарушения в организации работы тюменских предприятий в условиях пандемии

| Фото: пресс-служба Центрального военного округа | Фото: пресс-служба Центрального военного округа

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69 административных дел в отношении предприятий и организаций, которые не выполняли санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия при возникновении угрозы распространения коронавируса, возбуждено в Тюменской области региональным управлением Роспотребнадзора. Материалы направлены в суд для вынесения решения о наложении административного штрафа, сообщили в ведомстве.

В связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусной инфекцией и выявленными нарушениями решено исключить "Тюменский ремонтно-механический завод" из списка предприятий, которым разрешено осуществлять деятельность с 13 апреля.

Напомним, в период введенного правительством региона режима повышенной готовности ряд предприятий заявились на возобновление своей деятельности и были включены в Единый реестр работающих предприятий с 13 апреля.

Несмотря на то, что при подаче заявок предприниматели заявляли о готовности соблюдать санитарные требования, на обследованных объектах были выявлены факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Среди нарушений - отсутствие запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов исходя из численности работников, не ношение масок, при их наличии в запасе на объекте, малый запас дезинфицирующих средств, нарушение графика уборки и дезинфекции, отсутствие инструкций по применению дезинфицирующих средств, отсутствие стационарных дозаторов для кожных антисептиков, недостаточное принятие мер по социальному дистанцированию граждан, как при оказании услуг, так и при организации трудового процесса. На ряде объектов не проводится анкетирование работающих о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта РФ.

Аналогичная работа будет продолжена в ежедневном режиме. При несоблюдении обязательных требований, допустившие нарушения лица будут подвергаться административным наказаниям.

Отметим, всего за период введенного режима повышенной готовности специалисты Роспотребнадзора обследовали более 300 объектов. В 40% случаев формат обследований носил профилактический характер. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям даны разъяснения, консультации, оказана методическая помощь, а также вручено постановление о дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Обращения о хозяйствующих субъектах, допускающих нарушения введенных ограничений, также регулярно поступают от неравнодушных жителей региона на круглосуточную горячую линию, а также на сайт областного управления Роспотребнадзора.