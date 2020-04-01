Противоаварийные тренировки провели энергетики в больницах региона

| Фото: СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

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Восемь тренировок провели в апреле представители СУЭНКО для проверки готовности в случае необходимости оперативно обеспечить резервное электроснабжение медицинских учреждений, где лечат или готовятся к приему больных COVID-19.

Как сообщает СУЭНКО, участие в тренировках приняли более 50 энергетиков Тюменских городских электрических сетей, Курганских городских электрических сетей, Ишимского и Тобольского филиалов. Были задействованы представители медучреждений, запитанных от сетей СУЭНКО: шести больниц в Тюменской области и двух - в Зауралье.

Перед персоналом энергетической компании стояла задача обеспечить подключение медучреждения к передвижным дизель-генераторам при технологических нарушениях электроснабжения больницы.

"Сработали грамотно и оперативно. Уже неоднократно приходилось запитывать потребителей по резервной схеме, поэтому все действия отработаны, никаких технических сложностей. Но, учитывая ситуацию с пандемией, в эмоциональном плане как-то сильнее ощущалась ответственность за людей. Результатом стало то, что еще больше сконцентрировались и очень быстро и правильно сделали все от нас зависящее", - рассказал диспетчер ОДС филиала Курганские городские электрические сети Сергей Ложкин.

| Фото: СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

Тренировка показала, что люди и техника энергокомпании полностью готовы обеспечить резервное электроснабжение больниц.

Для подключения медучреждений подготовлены к использованию передвижные дизельные электростанции: в Тюмени четыре на общую мощность 1305 кВт, в Кургане две мощностью 600 кВт, в Тобольске одна на 150 кВт, в Ишиме одна мощностью 130 кВт.