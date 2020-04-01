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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В 11 районах Тюменской области выявили COVID-19

Общество, 14:54 22 апреля 2020

фото "Тюменская линия"

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В 11 из 26 муниципальных образованиях Тюменской области выявили коронавирус, рассказала на онлайн-брифинге руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"Более трехсот случаев заболеваний коронавирусной инфекцией уже зарегистрировано в 11 муниципальных образованиях Тюменской области. К сожалению, мы все можем наблюдать, что когда люди стоят на остановках, едут в общественном транспорте, заходят в аптеку или магазин - многие не носят маски. Этим они создают угрозу заражения и для себя, и для всех, кто находится рядом", - отметила она.

Несоблюдение социальной дистанции и отсутствие маски в общественных местах создает риск заражения коронавирусной инфекцией. У более чем 50% выявленных в регионе больных коронавирусной инфекцией заболевание протекает без симптомов, сообщила Галина Шарухо.

"Поэтому при контакте с носителем инфекции в общественных местах несоблюдение социальной дистанции минимум в полтора метра и отсутствие маски может привести к заражению", - подчеркнула руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Особенно важно соблюдать масочный режим при посещении поликлиник.

"Носите маски. Этим вы защитите и свое здоровье, и здоровье окружающих", - обратилась к тюменцам Галина Шарухо.

Евгений Бабенко

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# Галина Шарухо , коронавирус , масочный режим , профилактика

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