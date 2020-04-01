В многоквартирных домах Омутинского района ежедневно проводится дезинфекция

| Фото: omutinskoe.ru | Фото: omutinskoe.ru

Ежедневная дезинфекция подъездов проводится в многоквартирных жилых домах Омутинского района, сообщает информационно-издательский центр "Сельский вестник".

Администрацией района заключен контракт с компанией "Ромист" по проведению санитарной обработки многоквартирных домов. Две бригады из шести человек ежедневно дезинфицирует места общего пользования в 113 домах, в том числе в с. Ситниково, Вагай, Б-Краснояр, Шабаново. Всего около 655 лестничных клеток.

"Дезинфекция - не генеральная уборка, как считают многие, а обработка поверхностей хлорсодержащими препаратами. Ежедневные работы по дезинфекции проводятся за счет средств муниципального бюджета. Если возникнет необходимость, срок контракта будет продлен",- сообщил заместитель главы района Сергей Кузнецов.

Сотрудники коммунальных служб обрабатывают входные группы, лестничные пролеты, перила, окна, двери квартир. Для уведомления жильцов об окончании дезинфекции на дверях подъезда размещаются объявления с информацией о дате ее проведения.

В подъезд рекомендуется выходить через 30 минут после обработки, желательно предварительно его проветрить.