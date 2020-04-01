Студия журналистики в поселке Туртас перешла на дистанционное обучение

| аккаунт студии журналистики и фотографии "Teens-MEDIA" в Инстаграм | аккаунт студии журналистики и фотографии "Teens-MEDIA" в Инстаграм

Студия журналистики и фотографии "Teens-MEDIA", действующая на базе Дома культуры пос. Туртас Уватского района, находится на дистанционном обучении. Две группы учащихся в общении с педагогам применяют аккаунт в Инстаграм и группу во ВКонтакте.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель студии, педагог Центра дополнительного образования для детей и молодежи Уватского района Наталья Гайнутдинова.

"При переходе на дистанционное обучение с подростками решили, что нужна интернет-платформа, которой они чаще всего пользуются. Это ВКонтакте и Инстаграм, - рассказывает она. – В назначенный час выхожу в прямой эфир в аккаунте в Инстаграм, показываю видео, презентации, которые помогают понять тему, разобраться в деталях. Тут же налажена обратная связь – дети пишут, что понятно, непонятно. Домашнее задание проверяю во ВКонтакте, вайбере, Инстаграм, присылают личными сообщениями".

Студию журналистики и фотографии дипломированный журналист Наталья Гайнутдинова открыла после 11 лет работы в газете "Уватские известия" - пять лет назад. Имеющиеся знания и опыт в этой сфере захотелось передать детям, отмечает она.

В 2020 году у педагога обучаются 23 человека в возрасте от 10 до 18 лет – две группы. По ее словам, среди воспитанников есть дети, которым дано заниматься журналистикой, есть подростки, которые проявляют большой интерес к этой профессии. Для тех, кто больше интересуется фотожурналистикой, она организовывает индивидуальные занятия. Кто-то больше пишет, а есть и те, кто интересуется работой на телевидении. Они снимают ролики, делают стендапы. Наиболее успешные работы кружковцев размещают в интернет-газете во ВКонтакте.

"По итогам учебного года проводим тестирование. В этот раз итоговое занятие пройдет онлайн на платформе ZOOM, проведу викторину, сделаю срез знаний. Отличившихся юных журналистов отмечу небольшими подарками – сюрпризами", - резюмировала педагог Центра дополнительного образования для детей и молодежи Уватского района Наталья Гайнутдинова.

Анжела Лебедева