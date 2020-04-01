Реконструкция коллектора в районе Волгоградской в Тюмени завершится в мае

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Завершается реконструкция самотечного коллектора в районе ул. Волгоградской в Тюмени. От аэропорта Плеханово до ул. Фрунзе методом горизонтально-направленного бурения проложено 3 тыс. 500 м полиэтиленового трубопровода, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Работы финального этапа в границах от ул. Новосибирской до ул. Фрунзе ведутся возле канализационной насосной станции-6. Протяженность участка составляет 1 тыс. 200 м, на нем также построят 17 канализационных колодцев. Подрядная организация завершает монтаж тринадцатого из них.

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

"Объект сложный, его реализация проходила в несколько этапов с конца 2017 года. Три с половиной километра аварийного железобетонного коллектора заменили на трубопровод из современных полимерных материалов. При этом мы предусмотрели расширение диаметра из-за возросшей нагрузки на сети, так как коллектор принимает стоки от домов, расположенных по Червишевскому и Московскому трактам, в районе Маяка и новостроек Плеханово", - рассказал директор по капитальному строительству "Росводоканал Тюмень" Артур Багаутдинов.

Все строительно-монтажные работы планируется завершить до конца мая, после них благоустроят территории.